Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'da şampiyon oldu

İstanbul
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, İtalya'nın Sassari şehrinde gerçekleşen organizasyonun finalinde sarı-kırmızılılar, Les Aigles du Velay ile karşı karşıya geldi.
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Pala Serradimigni'de oynanan maçın ilk periyodunu 20-14 üstün tamamlayan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına da 35-31 üstün gitti.
Üçüncü çeyreği 49-41 üstün tamamlayan Galatasaray Fuzul, parkeden 64-57 galip ayrılarak şampiyonluğu elde etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.