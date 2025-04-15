Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde adını Dörtlü Final'e yazdırdı
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 90-74 yendi.
İstanbul
Deplasmanda yapılan çeyrek finalin ilk maçını 106-80 kazanan sarı-kırmızılı ekip, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
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Sarı-kırmızılı ekip, karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 2. dakikasında 7-5 üstünlük kurdu. Birts ile hızlı hücumdan, Sehnal ve Hruban ile 3 sayı çizgisi gerisinden bulduğu isabetlerle 8-0'lık seri yakalayan ERA Nymburk, 5. dakikada skoru 7-13 yaptı. Galatasaray serbest atış çizgisinden skor üretirken konuk takım 3 sayılık isabetlerine devam etti. Müsabakada 9. dakikanın sonunda 22-22 eşitliği yakalayan sarı-kırmızılılar, çeyreği de 25-22 üstün kapattı. Galatasaray'da Palmer 6, Cummings ve Buğrahan ise beşer sayıyla ön plana çıktı.
İkinci periyoda 8-0'lık seriyle giren Çekya temsilcisi, 13. dakikada 30-25'lik üstünlük kurdu. Bu çeyrekteki ilk basketini 3 dakika 42 saniye sonra Delgado ile bulan ev sahibi takım, Gray ve Buğrahan ile skor üreterek 15. dakikayı 35-32 üstün geçti. İyi savunma yapan Galatasaray, 17. dakikanın ortalarında 8 sayılık (42-34) fark yakaladı. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan "Cimbom" devre arasına 46-40 önde girdi.
İyi oyununu ikinci devrenin başında da sürdüren Galatasaray, 23. dakikanın sonunda farkı çift haneye (59-48) taşıdı. Bohacik, Sehnal ve Brown ile 3 sayı çizgisi gerisinden isabet sağlayan ERA Nymburk, 27. dakikanın sonlarında farkı 1 sayıya indirdi: 62-61. Kalan bölümde iyi savunma yaparak rakibine sayı şansı vermeyen Galatasaray, bulduğu 6-0'lık seriyle çeyreği 68-61 önde kapattı.
Son çeyreğe Palmer'ın basketleriyle giren Galatasaray, 32. dakikada 12 sayılık fark (78-66) yakaladı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk yarının sonunda sakatlık yaşayan ve son 1,5 çeyrekte forma giyemeyen Gray'in yokluğunda üretkenlikte zorlansa da etkili oyununu sürdürdü ve 39. dakikada farkı bu kez 18 sayıya taşıdı: 88-70. Kalan bölümü rahat geçiren sarı-kırmızılı ekip, parkeden 90-74 galip ayrıldı.
Galatasaray'da 24 sayı, 7 ribaunt ve 5 asitle mücadele eden Palmer, maçın yıldızı oldu. Sarı-kırmızılı ekipte Cummings 17 sayı, 5 asist, Buğrahan Tuncer 14 sayı, Delgado ve Young da sekizer sayı ve yedişer ribauntla galibiyete katkı verdi.
Palmer, MVP ödülünü aldı
Galatasaray'ın ABD'li skorer oyun kurucusu James Palmer, son 16 turunun en değerli oyuncusu ödülünü aldı.
Müsabaka öncesinde Palmer'a ödülünü sarı-kırmızılı kulübün basketboldan sorumlu yöneticisi Can Natan takdim etti.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sekizkök: Finale kadar gidip, şampiyon olarak kupayı almak istediğimizi söylemiştik
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Yakup Sekizkök, Dörtlü Final'e kaldıkları Şampiyonlar Ligi'nde kupayı hedeflediklerini söyledi.
Sekizkök, Basketbol Gelişim Merkezi'nde Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u 90-74 yenerek Dörtlü Final'e kaldıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sezon başındaki hedeflerini büyüttüklerini belirten tecrübeli başantrenör, "Sezon başında koyduğumuz hedeflerden birine ulaştık. Ancak Malaga maçından sonra zaten hedefimizi güncellemiştik. Finale kadar gidip, şampiyon olarak kupayı almak istediğimizi söylemiştik. O günden beri de bu hedefe kilitlendik. Şimdiye kadar iyi geçiyor. Basamakları doğru ilerliyoruz, doğru adımlar atıyoruz, doğru basketbol oynuyoruz. Şimdi yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Ondan sonra hazırlıklarımıza başlayacağız." diye konuştu.
Sekizkök, 2016'daki Avrupa Kupası'nı kazandıktan sonra uluslararası arenada şampiyonluk yaşayamadıklarını hatırlatarak, "Yıllardır bu kupada oynuyoruz. Avrupa Kupası şampiyonluğundan beri Avrupa'da bu seviyelere gelemedik. O kupanın yanına bir kupa daha koymak istiyoruz. Bunun için varımızla gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklar da çok emek verdi. Bu emeklerinin karşılığından şampiyonluğun geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Takımının iyi bir sinerji yakaladığını anlatan Sekizkök, "Sezon başından beri çalışıyoruz fakat bu son iki maçtaki oyun, sinerji kolay kolay ulaşılacak bir şey değil. Sanki takım beraber ikinci sezonda oynuyormuş gibi iki maçı rahat kazandı. Nymburk çok iyi ve disiplinli bir takım. Çok tempolu basketbol oynuyorlar, çok sert savunma yapıyorlar. Bu takım karşısında iki net galibiyet aldık, hem savunmada hem de hücumda sahaya istediğimizi yansıttık. Bu uyumu sürdürebilirsek inşallah hem Dörtlü Final'de hem de Türkiye Ligi'nde de önümüz açık." değerlendirmesinde bulundu.
Sarı-kırmızılı ekibin başantrenörü, son 15 dakikada süre alamayan ABD'li oyuncu Rob Gray'in sakatlığıyla ilgili, "Rob Gray'in sakatlığı bizi üzdü. Yeni gelmesine rağmen çok çabuk uyum sağlamıştı. Bir MR çekilip durumuna bakılacak. Dörtlü Final'e yaklaşık 3 hafta var. Ayrıca elimizde Tyrone Wallace gibi çok önemli bir oyuncumuz var. Buraları oynayabilecek çok büyük bir tecrübeye sahip. Zaten Wallace, Dörtlü Final'e yetişecek. İnşallah Rob da sağlıklı olur ve Dörtlü Final'e tam kadro hazırlanırız." şeklinde görüş belirtti.
Göksenin: "Özlenen günlere geri döndük"
Takım kaptanı Göksenin Köksal da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.
Kendilerini desteklemek için Basketbol Gelişim Merkezi'ne gelen taraftarlarına teşekkür eden Göksenin, "Öncelikle taraftarımıza gerçekten çok teşekkür. Onlar olmasa buralara gelmemiz çok zordu. Nymburk, buraya gelene kadar deplasmanda hiç maç kaybetmedi. Çok tehlikeli bir takım ama taraftarımızı da arkamıza alarak farklı bir galibiyet elde ettik. Şimdi Dörtlü Final'deyiz. Özlenen günlere geri döndük. En son 2016'da Avrupa Kupası'nda şampiyon olmuştuk. Şimdi Dörtlü Final'de tek amacımız ve hedefimiz şampiyonluk. Önümüzde iki maç var. İnşallah şampiyon olacağız." diye konuştu.
Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımı olduklarını aktaran Göksenin, "Avrupa'nın en büyük taraftarına sahip olduğumuzu herkes biliyor. 2016'dan sonra son dönemlerde beklenen başarıyı yakalayamamıştık. Bence Şampiyonlar Ligi'nin en iyi takımıyız. Bunu da gösterip şampiyon olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.