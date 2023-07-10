Dolar
26.08
Euro
28.68
Altın
1,925.67
ETH/USDT
1,879.00
BTC/USDT
30,358.00
BIST 100
6,270.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

FIBA ile THY Avrupa Ligi, takvim çakışmasını önleme konusunda anlaştı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile THY Avrupa Ligi organizasyonları, 2023-24 sezonunda milli takım ve kulüp müsabakalarının çakışmasını önleme konusunda anlaştı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 10.07.2023 - Güncelleme : 10.07.2023
FIBA ile THY Avrupa Ligi, takvim çakışmasını önleme konusunda anlaştı

Ankara

FIBA tarafından yapılan açıklamada, milli takım ve kulüp düzeyinde takvim çakışmasını önleme konusunda THY Avrupa Ligi ile gelecek sezon için anlaşma sağlandığı belirtildi.

Basketbolun dünya ve Avrupa kıtası genelinde popülaritesini artırmak amacıyla bu yönde anlaşmaya varan taraflar, gelecek 12 ay boyunca kabul edilebilir çözümlere ulaşmak adına görüşmeler yürütecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay’da depremzede besicilere 1420 küçükbaş hayvan desteği
İçişleri Bakanı Yerlikaya, selden etkilenen Zonguldak'ta konuştu: Barajlarımızdaki doluluk makul seviyeye iniyor
Depremden ağır etkilenen illerdeki öğretmenlerin atama sonuçları açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti
NATO zirvesi öncesi Türkiye ve ABD arasındaki üst düzey temas devam ediyor

Benzer haberler

FIBA ile THY Avrupa Ligi, takvim çakışmasını önleme konusunda anlaştı

FIBA ile THY Avrupa Ligi, takvim çakışmasını önleme konusunda anlaştı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet