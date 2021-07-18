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Spor, Basketbol

FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasında Türkiye, Polonya'ya 49-48 yenildi

FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasının Konya'da düzenlenen C Grubu etabındaki son maçında Türkiye, Polonya'ya 49-48 yenildi.

Serhat Çetinkaya   | 18.07.2021
FIBA 20 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Challengers turnuvasında Türkiye, Polonya'ya 49-48 yenildi

Konya

Ay-yıldızlı ekip, C Grubu'ndaki beşinci müsabakasında, Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde Polonya ile karşılaştı.

Müsabakayı baştan sona üstün götüren Polonya, ilk çeyreği 15-7, devreyi 34-20, üçüncü çeyreği de 44-37 önde geçip, maçı 49-48 kazandı. Polonya, aldığı bu galibiyetle grup liderliğine yükseldi.

Polonya'da Magdalena Szymkiewicz, 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, millilerde Gökşen Fitik, 13 sayıyla oynadı.

Milliler bu sonuçla turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.


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