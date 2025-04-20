Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Mersin
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.
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