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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu

Mustafa Ünal Uysal  | 20.04.2025 - Güncelleme : 20.04.2025
Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin'i 79-78 yenerek seriyi 3-0'a getiren Fenerbahçe Opet, 2024-2025 sezonunun şampiyonu oldu.

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