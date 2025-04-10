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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi yarı finalinde yarın ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak

Fenerbahçe Opet Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in yarı finalinde yarın Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek.

Muhammed Boztepe  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi yarı finalinde yarın ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak

Zaragoza

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 18.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, ZVVZ USK Prag'ı geçmesi halinde organizasyon tarihinde 7. kez finale çıkma başarısı gösterecek.

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ikinci tur F Grubu'nda karşılaştığı iki maçta da rakibini yenmeyi başarmıştı.

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final heyecanı, 13 Nisan Pazar günü sona erecek.

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