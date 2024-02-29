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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında yarın İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.

Mutlu Demirtaştan  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı ağırlayacak

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Ligde 15 galibiyet ve 11 yenilgisi bulunan Fenerbahçe Beko, averajla puan cetvelinin 7. basamağında yer alıyor.

Baskonia ise 14 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 8. sırada bulunuyor.

İki takım arasında İspanya'da oynanan mücadeleyi Baskonia, 80-79 kazanmıştı.

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