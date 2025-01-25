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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u deplasmanda mağlup etti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 87-77 yendi.

Emrah Oktay  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde Olympiakos'u deplasmanda mağlup etti Fotoğraf: Andreas Papakonstantinou/AA

İstanbul

Müsabakaya iyi başlayamayan sarı-lacivertli ekip, 5. dakikayı 13-5 geride kapattı. Fenerbahçe, kısa sürede toparlansa da ilk çeyreği 21-17 geride bitirdi. İkinci periyoda iyi giren Fenerbahçe, 15. dakikada 32-30 üstünlük kurdu. Etkili oyununu sürdüren konuk takım, 18. dakikada farkı 8 sayıya (33-41) çıkardı. Sarı-lacivertliler, rakibinin farkı kapatmasını önleyemese de üstünlüğünü koruyarak devre arasına 43-40 önde girdi.

Karşılıklı basketlerle devam eden üçüncü çeyrekte üstünlüğü elden bırakmayan Fenerbahçe Beko, son anlarında çift haneli (57-67) fark yakaladı. Üçüncü periyodu 69-59 önde bitiren sarı-lacivertli ekip, parkeden 87-77 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Hayes-Davis 14, McCollum 12, Sertaç Şanlı ve Biberovic 11'er sayıyla galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Ev sahibi ekipte 21 sayıyla mücadele eden Fournier ile 19 sayı üreten Vezenkov'un performansları mağlubiyeti önleyemedi.

Avrupa Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanan ve bir maçı eksiği olan sarı-lacivertliler, 15. galibiyetini aldı.

THY Avrupa Ligi'nde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Yunanistan temsilcisi ise 7. kez mağlup oldu.

Müsabaka öncesinde Karkalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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