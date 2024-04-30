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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında Monaco'yu ağırlayacak

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi üçüncü karşılaşmasında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yu ağırlayacak.

Dilek Erol  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off serisi üçüncü maçında Monaco'yu ağırlayacak

İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Üç galibiyet alan ekibin Dörtlü Final'e kalacağı çeyrek final etabında Fransa'da oynanan 2 karşılaşmadan ilkini Fenerbahçe Beko 95-91 kazanarak seride 1-0 öne geçmişti. İkinci karşılaşmada ise Monaco 93-88'lik skorla galip gelerek durumu 1-1'e getirmişti.

Çeyrek final etabının dördüncü maçı 3 Mayıs Cuma günü yine İstanbul'da yapılacak.

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