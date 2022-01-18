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Darüşşafaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde seriyi eşitledi

Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi play-in turu ikinci maçında İspanya temsilcisi Hereda San Pablo Burgos'u sahasında 85-66 mağlup ederek seriyi 1-1'e getirdi.

Berad Büyük   | 18.01.2022
Darüşşafaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde seriyi eşitledi Fotoğraf: İsa Terli - AA

İstanbul

İki galibiyete ulaşan takımın play-off'a yükseleceği turun 3. maçı 20 Ocak Perşembe günü İspanya'da yapılacak.

Karşılaşmaya daha iyi bir başlangıç yapan Darüşşafaka, ilk 5 dakikayı 11-5 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk periyodu ev sahibi ekip 21-16 önde tamamladı.

İkinci periyodun başında Selim Şav'ın etkili performansıyla İspanyol ekibe üstünlük sağlayan Darüşşafaka, 13. dakikayı 30-21 önde geçti. Darüşşafaka'nın üst üste hücumlardan boş dönmesini iyi değerlendiren Hereda San Pablo Burgos, 15. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 30-29. Geride kalan sürede daha etkili oyun sergileyen ev sahibi ekip, devreye 40-34 önde girdi.

Üçüncü periyoda üst üste sayılarla başlayan Hereda San Pablo Burgos, 23. dakikada farkı 1 sayıya (42-41) indirse de Darüşşafaka yakaladığı 10-0'lık seriyle 25. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 52-41. Yaklaşık 4 dakika rakibine sayı şansı vermeyen ev sahibi ekip, 29. dakikaya 62-44 önde girdi. Mücadelenin son periyoduna Darüşşafaka'nın 62-45 üstünlüğüyle geçildi.

Son periyotta farkın kapanmasına izin vermeyen Darüşşafaka, salondan 85-66 galip ayrıldı.

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