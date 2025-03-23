ÇİMSA ÇBK Mersin, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu

Edirne
İki takımın da dış atışlardan etkili olduğu karşılaşmanın 5. dakikasını ÇİMSA ÇBK Mersin, 11-8 üstün geçti. Skor üretmekte zorlanan Emlak Konut karşısında oyun üstünlüğünü eline geçiren ve özellikle boyalı alandan kaydettiği basketlerle farkı açan Mersin temsilcisi, ilk periyodu 27-13 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte uzun oyuncularından bulduğu sayılarla farkı azaltmaya çalışan Emlak Konut karşısında topu iyi dolaştıran ve hücumda kontrollü oyununu sürdüren ÇBK Mersin, soyunma odasına 50-31 üstün gitti.
Üçüncü periyotta McCovan ile pota altını iyi kullanan ÇİMSA ÇBK Mersin, dış atışlardan bulduğu basketlerle de farkı 28 sayıya kadar yükseltti ve son bölüme 74-46 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan ÇBK Mersin, müsabakayı 85-64 kazandı ve ING Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
ÇİMSA ÇBK Mersin'e ING Kadınlar Türkiye Kupası takdim edildi
Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki finalin ardından kupa seremonisi düzenlendi.
Törende ilk olarak Emlak Konut'a ikincilik şilti verildi.
Organizasyonda 2022'nin ardından ikinci kez şampiyonluk yaşayan ÇBK Mersin'in oyuncuları ile teknik ekibine madalyalarını Edirne Valisi Yunus Sezer ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Gülşah Akkaya takdim etti.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Edirne Valisi Sezer, Kadınlar Türkiye Kupası'nı ÇİMSA ÇBK Mersin'in kaptanı Asena Yalçın'a verdi.
Kaptan Asena ile Sinem Ataş'ın kupayı beraber havaya kaldırmasının ardından ÇBK Mersinli oyuncular büyük sevinç yaşadı.
Finalin MVP'si McCowan
ÇİMSA ÇBK Mersin'in ABD'li pivotu Teaira McCowan, ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.
Emlak Konut ile oynanan final maçında 22 sayı kaydederek en skorer isim olan McCowan, Mersin temsilcisinin şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.
ABD'li basketbolcu ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Çağlar Ökten'den aldı.
ÇİMSA ÇBK Mersin'de şampiyonluk sevinci
Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı finalde Emlak Konut'u 85-64 yenerek kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin'de başantrenör Ahmet Kandemir, "rahat bir şampiyonluk" elde ettiklerini söyledi.
Ahmet Kandemir, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki final maçının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Takım olarak çok iyi savunma yaptık. Emlak Konut'u 60 küsur sayıda tuttuk. Rakibi bu skorlara getirdiğiniz zaman daha rahat kazanıyorsunuz. Oyun hep sizin kontrolünüzde oluyor. İyi bir savunma takımıyız. Çok rahat bir şampiyonluk aldık. Tüm takımları mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
ÇBK Mersinli basketbolcu Sinem Ataş ise dörtlü finale çok iyi hazırlandıklarını belirterek "İyi çalıştık. Hak eden 2 takım finale kaldı. Emlak Konut'u da tebrik ederim. Dar rotasyonları var, buralara gelmek kolay değil. Çok mücadele ettiler. Çok mutluyuz. Daha alacağımız 2 kupa var. İnşallah onları da kazanıp bu sezonu 3 kupayla kapatırız." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.