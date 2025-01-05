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Chicago Bulls, gelecek sezon Derrick Rose'un formasını emekli edecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Chicago Bulls, gelecek sezon eski oyuncusu Derrick Rose'un 1 numaralı formasını emekliye ayıracak.

Mutlu Demirtaştan  | 05.01.2025 - Güncelleme : 05.01.2025
Chicago Bulls, gelecek sezon Derrick Rose'un formasını emekli edecek

İstanbul

Bulls'tan yapılan açıklamada, "Bulls, 2025-2026 NBA sezonu sırasında Derrick Rose'un numarasını emekliye ayıracak. Chicago Bulls'ta hiçbir oyuncu artık 1 numaralı formayı giymeyecek. 1 numara, her zaman Chicago'dan olacak." ifadeleri kullanıldı.

Rose, Bulls tarihinde Jerry Sloan (4), Bob Love (10), Michael Jordan (23) ve Scottie Pippen'dan (33) sonra forması emekli edilen 5. oyuncu olacak.

NBA tarihinin en genç MVP'si

Chicago doğumlu Rose, 2008 NBA draftında Bulls tarafından ilk sıradan seçildi.

Bulls formasını 2008-2016 yıllarında giyen Rose, 2009'da sezonun en iyi çaylak oyuncusu, 2011'de ise sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödüllerine layık görüldü.

Ligde 3 kez all-star ve bir defa da sezonun en iyi 5'ine seçilen Rose, 22 yaşındayken NBA tarihinin MVP ünvanı alan en genç basketbolcusu oldu.

Derrick Rose, Bulls formasıyla çıktığı 406 normal sezon maçında 19,7 sayı, 3,7 ribaunt ve 6,2 asist ortalamaları yakaladı.

Eylül 2024'te kariyerine son veren 36 yaşındaki Rose, Bulls'un yanı sıra New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons ve Memphis Grizzlies formaları da giydi.

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