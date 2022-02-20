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Spor, Basketbol

Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın şampiyonu Anadolu Efes

Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın finalinde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 86-72 yenerek, şampiyon oldu.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın, Muhammed Boztepe   | 20.02.2022
Bitci Basketbol Türkiye Kupası'nın şampiyonu Anadolu Efes Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Pierre, Ahmet Düverioğlu ve Booker ile etkili olan Fenerbahçe Beko 5. dakikada rakibine 8-3 üstünlük sağladı. Sarı-lacivertlilerin bu başlangıcına özellikle Moerman ve Micic'in hem dış atışları hem de sabırlı set hücumlarıyla karşılık veren Anadolu Efes, çeyreği 16-14 önde bitirdi.

İkinci çeyreğe hızlı başlayarak özellikle uzun oyuncusu Pleiss'i hem pota altında hem de dış atışlarda iyi kullanan Anadolu Efes, 14-0'lık seri yakalayarak, farkı bir anda çift hanelere taşıdı: 14-25. Benchten gelen Beaubois ve diğer oyuncularından bu çeyrek genelinde yüksek yüzdeyle isabetli atışlar bulan Anadolu Efes, soyunma odasına 41-27 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte açılan farkla beraber oyun kontrolünü eline alan rakibine Fenerbahçe Beko, Booker, Starks ve Guduric ile karşılık vermeye çalışsa da Micic ve Larkin gibi kozlarını iyi kullanan Anadolu Efes, bu çeyrekte de iyi oyunu sürdürdü ve final periyotuna skor avantajıyla girdi: 49-62.

Fenerbahçe Beko, son çeyrekte bir türlü geri dönüş için reaksiyon gösteremedi. Çeyrek genelinde farkı genelde çift hanelerde tutan Anadolu Efes, parkeden de 86-72 galip ayrılmayı bildi.

Anadolu Efes, bu sonuçla kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ardından TOFAŞ Spor Salonu'nda kupa seremonisi düzenlendi. Törende, şampiyonluk kupası ve madalyaları Anadolu Efes'e Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Gökhan Dinçer ve Mustafa Sarımermer verdi.

Kupa mücadelesinde final oynama başarısı gösteren Fenerbahçe Beko'ya ise ikincilik madalyalarını TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Haluk San ve Resul Kerse takdim etti. İkincilik şiltini ise TBF Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Argüden ve Bursa İl Vali Yardımcısı Serdar Cevheroğlu sundu.

Final maçının en değerli oyuncusu Anadolu Efesli Pleiss seçildi. Pleiss'e ödülünü, TBF Başkan Vekili Ömer Onan verdi.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, kupa finalinde karşılaşan Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattığını belirtti.

Her iki takımın da son dakikaya kadar başarılı bir mücadele örneği sergilediğini vurgulayan Kasapoğlu, "Fenerbahçe Beko'yu 72-86 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı 12. kez müzesine götüren Anadolu Efes takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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