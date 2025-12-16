Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Beşiktaş GAİN, yarın deplasmanda London Lions ile karşılaşacak

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nın 11. haftasında yarın B Grubu'nda İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
Beşiktaş GAİN, yarın deplasmanda London Lions ile karşılaşacak

İstanbul

Copper Box Arena'daki müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Grubunda 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 94-85 yendi.

London Lions ise 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 7. basamamakta bulunuyor.

