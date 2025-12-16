Beşiktaş GAİN, yarın deplasmanda London Lions ile karşılaşacak
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası'nın 11. haftasında yarın B Grubu'nda İngiltere'nin London Lions ekibiyle deplasmanda mücadele edecek.
İstanbul
Copper Box Arena'daki müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.
Grubunda 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ilk sırada yer alan siyah-beyazlılar, son maçında Litvanya'nın Lietkabelis ekibini 94-85 yendi.
London Lions ise 4 galibiyet, 6 mağlubiyetle 7. basamamakta bulunuyor.