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Spor, Basketbol

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica'yı mağlup etti

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası K Grubu 5. maçında Portekiz'in Benfica ekibini deplasmanda 76-55 mağlup etti.

Bozhan Memiş  | 22.11.2024 - Güncelleme : 22.11.2024
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica'yı mağlup etti

İstanbul

Beşinci maçından da galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı ekip, grubu lider tamamlamayı garantiledi.

Portekiz temsilcisi ise 5 maç sonunda 1 galibiyetle son sırada bulunuyor.

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