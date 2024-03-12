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Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'da yarı final için parkeye çıkıyor

Beşiktaş Emlakjet Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde yarın İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo ile karşı karşıya gelecek.

Dilek Erol  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Beşiktaş Emlakjet, Avrupa'da yarı final için parkeye çıkıyor

İstanbul

Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki Avia Solutions Group Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak.

Normal sezonu A Grubu'nda 9 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 6. sırada tamamlayan Beşiktaş Emlakjet, 8'li final turunda İspanya'nın Gran Canaria takımını 80-78'lik skorla geçerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Hapoel Shlomo ise 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle A Grubu'nu 2. sırada bitirerek doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Kupada çeyrek final, tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, yarı finale yükselecek.

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