Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda finale yükseldi
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında deplasmanda İspanya temsilcisi Spar Girona'yı 68-66 yenerek finale yükseldi.
İstanbul
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında İspanya'nın Spar Girona'yı 68-66 yendi.
Sahasındaki ilk maçında 81-60 kazanan siyah-beyazlı takım adını finale yazdırdı.
Beşiktaş, finalde İngiltere'nin London Lions takımıyla karşılaşacak. Finalde ilk maçı 3 Nisan'da evinde oynayacak siyah-beyazlılar, 10 Nisan'da deplasmana gidecek.
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