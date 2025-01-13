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Spor, Basketbol

Basketbolda 2025 Erkekler Federasyon Kupası'nda ilk yarı finalistler belli oldu

Basketbolda 2025 Erkekler Federasyon Kupası çeyrek final müsabakalarında rakiplerini mağlup eden Haremspor ile Esenler Erokspor, yarı finalde karşılaşacak.

Bozhan Memiş  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
Basketbolda 2025 Erkekler Federasyon Kupası'nda ilk yarı finalistler belli oldu

İstanbul

Esenler Erokspor, Gölbaşı Spor Salonu'nda oynanan ve normal süresi 71-71 maçta Carpartner TED Ankara Kolejliler'i uzatmada 81-73 mağlup etti. Beylikzüdü Spor Salonu'ndaki maçta ise Haremspor, iLab Basketbol'u 84-73 yendi.

Yarın oynanacak Trabzonspor-Çayırova Belediyesi ile MKE Ankaragücü İkon Menkul-Konya Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla diğer yarı finalist belli olacak.

16 Ocak Perşembe günü oynanacak yarı final maçlarının ardından finale kalan ekipler, 18 Ocak Cumartesi günü kupa için karşı karşıya gelecek.

Yarı final ve final müsabakaları Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

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