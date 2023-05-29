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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi ikinci maçları yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisinde ikinci maçlar yarın başlayacak.

Ercan Çakar  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final serisi ikinci maçları yarın başlayacak

Istanbul

Çeyrek final serisinde iki galibiyete ulaşacak takımlar, yarı finale yükselecek.

Bu turda Türk Telekom, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka, rakipleri karşısındaki ilk maçlarını kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ikinci maçlarının programı şöyle:

Yarın:

18.00 Galatasaray Nef-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)

31 Mayıs Çarşamba:

18.00 Darüşşafaka Lassa-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)

20.30 TOFAŞ-Fenerbahçe Beko (TOFAŞ)

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