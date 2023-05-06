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Spor, Basketbol

Basketbol Süper Ligi'nde ilk küme düşen takım AYOS Konyaspor oldu

Ercan Çakar  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Basketbol Süper Ligi'nde ilk küme düşen takım AYOS Konyaspor oldu Fotoğraf: Arife Karakum/AA

Istanbul

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Galatasaray Nef'e 100-88 yenilen AYOS Konyaspor Basketbol, küme düşen ilk takım oldu.

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