Basketbol Avrupa Ligi'ndeki Türk derbisini Fenerbahçe Beko kazandı

İstanbul
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda çıktığı son 16 maçta 14. galibiyetini aldı. Fenerbahçe, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 24. karşılaşmada da 17. kez kazandı.
Anadolu Efes ise Basketbol Avrupa Ligi'nde üst üste 9. yenilgisini yaşadı.
Temposuz başlayan ve iki takımın da skor üretmekte zorlandığı ilk 4 dakika, Fenerbahçe Beko'nun 5-2 üstünlüğüyle geçildi. Hücumda bir türlü ritim yakalayamayan Anadolu Efes karşısında toparlanan sarı-lacivertli takım, Tarık Biberovic ve Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle farkı 17 sayıya kadar çıkardı ve ilk periyodu 25-8 önde tamamladı.
İkinci çeyreğin başında De Colo ile skor üreten Fenerbahçe, 12. dakikada 20 sayılık fark elde etti: 30-10. Şehmus Hazer'in oyuna girmesinden sonra toparlanan Anadolu Efes, Swider'ın dış atıştan bulduğu basketle bitime 45 saniye kala farkı 12'ye indirdi: 37-25. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına 39-25 üstün gitti.
Üçüncü periyotta oldukça rahat bir oyun sergileyen ve bulduğu doğru atışları sayıya çeviren Fenerbahçe, 27. dakikada farkı 25'e kadar çıkardı: 59-34. Sarı-lacivertliler, son bölüme ise 61-39 önde girdi.
Dördüncü ve son çeyrekte Anadolu Efes, Saben Lee'nin kazandırdığı sayılarla 37. dakikada farkı 13'e kadar indirdi: 70-57. Fenerbahçe, karşılıklı basketlere sahne olan kalan bölümde üstünlüğünü sürdürdü ve sahadan 79-62 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius: "İlk çeyrekte gösterdiğimiz performans, maçın gidişatını belirledi"
Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 25. haftasında ağırladığı Anadolu Efes'i 79-62 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk periyotta ortaya koydukları performansın galibiyette önemli etken olduğunu söyledi.
Litvanyalı başantrenör, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galibiyet dolayısıyla oyuncuları ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "Karşılaşmaya biraz savruk başladık. İlk çeyrekte gösterdiğimiz performans, maçın gidişatını belirledi. Anadolu Efes'in belli bölümlerde dönüş çabası vardı ama maçın genelinde iyi bir performans sergileyerek kazanmasını bildik." ifadelerini kullandı.
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso: "İlk periyotta oluşan farktan sonra dönüş yapmak zordu"
Anadolu Efes Başantrenörü Pablo Laso ise 25-8 geride tamamladıkları ilk periyotta ortaya koydukları oyunun yenilginin en önemli sebebi olduğunu aktardı.
Müsabakaya iyi başlayamadıklarını vurgulayan Laso, "Maçın sonucunu belirleyen tek bir istatistik görüyorsunuz, bu da ilk çeyreğin sonucu: 25-8. Diğer üç periyotta mücadele etmeye gayret gösterdik. Maça geç giriş yaptık. Şut performansımız iyi değildi. İlk periyotta oluşan farktan sonra dönüş yapmak zordu. Fenerbahçe çok iyi seviyede basketbol oynuyor. Onları galibiyetten dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.