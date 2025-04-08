Dolar
38.01
Euro
41.51
Altın
3,006.29
ETH/USDT
1,568.30
BTC/USDT
78,968.00
BIST 100
9,446.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Avrupa Ligi Yönetim Kurulu, NBA'in Avrupa'da lig kurma projesini tehdit olarak görüyor

Avrupa Ligi Yönetim Kurulu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetiminin yeni lig kurma projesinin Avrupa basketbolu için tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Mutlu Demirtaştan  | 08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Avrupa Ligi Yönetim Kurulu, NBA'in Avrupa'da lig kurma projesini tehdit olarak görüyor

İstanbul

Avrupa Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, yönetim kurulunun liglerin geleceğini şekillendiren temel konuları görüşmek üzere İspanya'nın Barselona şehrinde bir araya geldiği belirtildi.

Organizasyonun ilk günden bu yana birlik ve kararlılıkla aşama kaydettiği vurgulanarak, "Yönetim kurulu, son 25 yıldır inşa edilen başarılı yolculuğu sürdürme konusundaki kararlılığını yeniden teyit etti. THY Avrupa Ligi ve BKT Avrupa Kupası kulüpleri, yıllar boyunca taraftarlara en iyi basketbol deneyimini sunmak için önemli yatırımlar yapıp büyük çabalar sarf ederek Avrupa kulüp basketbolunu rekor düzeyde ilgi ve ticari başarıya taşıdı. Avrupa'da yeni bir lig kurulması için duyurulan teklifleri görüşen kurul, böyle bir hamleyi Avrupa basketbolunun köklü geleneklerine tehdit olarak görmektedir. Bu tür gelişmeler, spor içinde bölünme ve karışıklığa yol açma riski taşımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Toplantıda liglerin gelecekteki yapısı ve ortaya çıkan ticari fırsatlarla ilgili görüşmeler yapıldığı da aktarılarak "Yönetim kurulu, aynı zamanda Avrupa basketbolunun sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmakla gerçekten ilgilenen herhangi bir tarafla iletişime açık olduğunu vurgulamaktadır. Ancak Avrupa sporlarının temel değerlerine, mirasına, taraftar kitlesine zarar veren ve sadık taraftarları göz ardı etme riski taşıyan her türlü girişime karşı kararlı duruş sürdürülecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emniyetten uzun yol sürücülerine "yol hipnozu" uyarısı
"2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri"nin başvuru süresi 21 Nisan'a uzatıldı
Adli Tıp Kurumu, Mahir Polat'ın testler için tam teşekküllü hastaneye sevkini talep etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Bahar yağışları Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı

Benzer haberler

Avrupa Ligi Yönetim Kurulu, NBA'in Avrupa'da lig kurma projesini tehdit olarak görüyor

Avrupa Ligi Yönetim Kurulu, NBA'in Avrupa'da lig kurma projesini tehdit olarak görüyor

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nde NBA'den daha keyifli bir mücadele olduğunu düşünüyor:

NBA'de LaVine-DeRozan ikilisinin 80 sayı attığı maçta Kings, Pistons'ı mağlup etti

NBA'de Bucks, Heat'i Antetokounmpo'nun "triple-double"ıyla mağlup etti

NBA'de Bucks, Heat'i Antetokounmpo'nun "triple-double"ıyla mağlup etti
Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Rockets, Thunder'a "Dur" dedi

Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Rockets, Thunder'a "Dur" dedi
NBA'de Adem Bona'nın 28 sayısı Philadelphia 76ers'ın galibiyetine yetmedi

NBA'de Adem Bona'nın 28 sayısı Philadelphia 76ers'ın galibiyetine yetmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet