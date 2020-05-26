İstanbul
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Sırbistan'da bir gazetede yayımlanan röportajda sözlerinin farklı yansıtıldığını belirterek, "Başantrenörümüz Ergin Ataman ile aramda hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Üstelik çok iyi bir ilişkimiz var. Son olarak çevirmenler ile medya arasındaki iletişimsizlik sebebiyle Ergin Ataman ve benimle ilgili çıkan haberlerin yanlış olduğunu bir kez daha belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.