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Spor, Futbol, Basketbol

Anadolu Efesli Micic: Ergin Ataman ile aramda hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic, başantrenör Ergin Ataman ile aralarında hiçbir anlaşmazlık olmadığını söyledi.

Ercan Çakar   | 26.05.2020
Anadolu Efesli Micic: Ergin Ataman ile aramda hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır

İstanbul

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp oyuncusu Vasilije Micic, Sırbistan'da bir gazetede yayımlanan röportajda sözlerinin farklı yansıtıldığını belirterek, "Başantrenörümüz Ergin Ataman ile aramda hiçbir anlaşmazlık bulunmamaktadır. Üstelik çok iyi bir ilişkimiz var. Son olarak çevirmenler ile medya arasındaki iletişimsizlik sebebiyle Ergin Ataman ve benimle ilgili çıkan haberlerin yanlış olduğunu bir kez daha belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.


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