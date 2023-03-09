Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Tel Aviv'i konuk edecek

İstanbul
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Lacivert-beyazlılar, 26 maçta 13 galibiyet ve 13 yenilgiyle 10. sırada bulunuyor.
Dün konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu 78-74 yenen Maccabi Tel Aviv ise 27 maç sonunda 14 galibiyet, 13 yenilgiyle 8. sırada yer alıyor.
Anadolu Efes, sezonun ilk yarısındaki maçta rakibine deplasmanda 80-72 yenilmişti.
Avrupa'da 794. randevu
Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 794. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı takım, Avrupa'da çıktığı 793 karşılaşmada 451 galibiyet ve 342 yenilgi yaşadı.
Avrupa Ligi'nde ise 546. müsabakasına çıkacak Anadolu Efes, 545 mücadelenin 294'ünü kazandı, 251'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.