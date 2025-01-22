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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı konuk edecek.

Metin Arslancan  | 22.01.2025 - Güncelleme : 22.01.2025
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayacak

İstanbul

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlılar, averajla 14. sırada yer alıyor.

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan'ı yenerek 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

İtalyan ekibi ise 12 kez sahadan galip ayrılırken, 10 kez rakiplerine mağlup oldu ve averajla 9. sırada kendine yer buldu.

Avrupa'da 859. randevu

Anadolu Efes, EA7 Emporio Armani Milan karşısında Avrupa kupalarında 859. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da çıktığı 858 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 376 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 611. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 610 müsabakanın 325'ini kazandı, 285'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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