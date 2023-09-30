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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-78 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-2024 sezonu ilk hafta maçında Anadolu Efes, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-78 mağlup etti.

Emre Doğan  | 30.09.2023 - Güncelleme : 30.09.2023
Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-78 mağlup etti Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

Karşılıklı basketlerle başlayan ve başa baş geçen ilk çeyreği Onvo Büyükçekmece Basketbol 26-25 önde tamamladı.

İkinci periyotta dış atışlardan etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 48-38 üstün gitti.

Üçüncü periyotta hız kesmeyen lacivert-beyazlı takım, 24. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 60-44. Çabuk toparlanarak 10-0'lık seri yakalayan Onvo Büyükçekmece Basketbol, 26. dakikada farkı 6'ya çekti: 60-54. Kalan dakikalarda 3 sayı çizgisinin gerisinden 2 basket bulan Anadolu Efes, son bölüme 72-59 önde girdi.

Dördüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-78 galip ayrıldı.

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