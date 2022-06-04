Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, 8. kez play-off finalinde karşılaşacak

İstanbul
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final beşinci ve son maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 104-77 yenerek seriyi 3-2 kazandı.
Bu sonuçla lacivert-beyazlılar, finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Anadolu Efes, 2. dakika içinde 5-0'lık seri yakaladı. Çabuk toparlanan Galatasaray, dış atışlardan bulduğu 3 isabetle 4. dakikada 6 sayılık fark elde etti: 7-13. Kalan bölümde iki takım da pota altından skor üretti. Anadolu Efes, son saniyede kazandığı faul atışlarını Bryant ile sayıya çevirdi ve ilk periyot 26-26 beraberlikle tamamlandı.
İkinci çeyrekte Anadolu Efes, Larkin'in skorer oyunuyla etkili oldu. Galatasaray Nef, Sadık Emir Kabaca'nın 3 sayı çizgisinin gerisinden kazandırdığı basketlerle karşılık verdi. Lacivert-beyazlılar, Larkin'in isabetli dış atışıyla soyunma odasına 51-42 üstün gitti.
Üçüncü periyotta savunmada ve hücumda Galatasaray Nef'e büyük üstünlük kuran Anadolu Efes, milli basketbolcu Larkin'in peş peşe kaydettiği 3 sayılık basketlerle farkı açtı ve final çeyreğine 81-53 önde girdi.
Dördüncü periyotta rahat bir oyun sergileyen Anadolu Efes, karşılaşmayı 104-77 kazandı ve finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu.
İki takım 8. kez play-off finalinde karşılaşacak
Ligde normal sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe Beko ile ikinci sırada bitiren Anadolu Efes, play-off uygulamasının başladığı 1983-1984 sezonunda bu yana 8. kez finalde kozlarını paylaşacak.
Play-off çeyrek finalinde Pınar Karşıyaka'ya 2-1, yarı finalde ise Galatasaray Nef'e ise 3-2 üstünlük kuran Anadolu Efes, üst üste 3. şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak.
Çeyrek finalde Frutti Extra Bursaspor'a 2-1, yarı finalde ise Darüşşafaka'ya 3-1 üstünlük sağlayan Fenerbahçe Beko ise 4 yıllık şampiyonluk özlemini sonlandırma mücadelesi verecek.
Final serisinde Anadolu Efes üstün
Anadolu Efes, ligde Fenerbahçe ile yaptığı 7 final serisinin 4'ünü kazanarak şampiyonluğa ulaştı.
Lacivert-beyazlı takım, Fenerbahçe'ye 1992-1993'te 4-0, 2008-2009'da 4-2, 2018-2019'da 4-3 ve 2020-2021'de ise 3-0 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.
Sarı-lacivertli ekip ise Anadolu Efes'e 2006-2007'de 4-0, 2009-2010 ve 2015-2016'da ise 4-2 üstünlük sağlayarak şampiyonluk ipini göğüsledi.
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