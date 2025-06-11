Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka yarı final serisinde dördüncü maç yarın oynanacak

İstanbul
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
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Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.
Anadolu Efes yarın galip gelmesi durumunda finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Siyah-beyazlıların kazanması halinde ise finale yükselecek ekip beşinci ve son maçta belli olacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.