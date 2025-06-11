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Spor, Basketbol

Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka yarı final serisinde dördüncü maç yarın oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, yarın Beşiktaş Fibabanka'yı konuk edecek.

Süha Gür  | 11.06.2025 - Güncelleme : 11.06.2025
Anadolu Efes-Beşiktaş Fibabanka yarı final serisinde dördüncü maç yarın oynanacak

İstanbul

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

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Toplamda 3 galibiyete ulaşacak ekibin adını finale yazdıracağı seride Anadolu Efes'in 2-1 üstünlüğü bulunuyor.

Anadolu Efes yarın galip gelmesi durumunda finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Siyah-beyazlıların kazanması halinde ise finale yükselecek ekip beşinci ve son maçta belli olacak.

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