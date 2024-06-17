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Spor, Basketbol

Anadolu Efes, Alman basketbolcu Tibor Pleiss'a veda etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda sözleşmesi sona eren Alman oyuncu Tibor Pleiss için veda mesajı yayımlandı.

Emre Doğan  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Anadolu Efes, Alman basketbolcu Tibor Pleiss'a veda etti

İstanbul

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün gerçek bir Anadolu Efesli ve gerçek bir şampiyona veda ediyoruz. Unutulmaz maçlar, kritik anlarda alınan sorumluluklar ve unutamayacağımız final performansları... Göstermiş olduğun adanmışlık ile birçok zaferimizde kilit rol oynadın. Aynı zamanda, örnek kişiliğin ve eğlenceli karakterin ile de tüm Anadolu Efeslilerin sevgilisi oldun. İşte tüm bunlar nedeniyle burası her zaman senin evin olmaya devam edecek."

Tibor Pleiss, 2018'den bu yana formasını giydiği Anadolu Efes'te 2 THY Avrupa Ligi, 3 Basketbol Süper Ligi ve 1 Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşadı.

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