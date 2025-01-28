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Spor, Basketbol

Abu Dabi, 2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak

2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek.

Fatih Erel  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Abu Dabi, 2025 THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne ev sahipliği yapacak

İstanbul

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Abu Dabi'nin eğlence merkezi Yas Adası'nda bulunan Etihad Arena, sezonun en iyi dört takımına ev sahipliği yapacak." denildi.

Yarı finallerin, 23 Mayıs Cuma günü yerel saatle 19.00 ve 22.00'de, üçüncülük ve şampiyonluk maçlarının ise 25 Mayıs Pazar günü yerel saatle 18.00 ve 21.00'de oynanacağı açıklandı.

Tarihte ilk kez Avrupa kıtası dışında düzenlenecek organizasyonun biletleri, 26 Şubat'ta satışa sunulacak.

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