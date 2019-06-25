Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.78
BIST 100
95,514.38
Altın
1,430.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı ekibin 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Erkan Tiryaki   | 25.06.2019
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu

İstanbul

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, 12 kişilik kadrosunu belirledi.

Kadrodan Kübra Erat, İlayda Güner ile sakatlığı bulunan Kuanitra Holingsvorth çıkarıldı.

C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan'la karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor).

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Körfez'deki kriz İran'da siyaset alanını daraltıyor
West Point takımı dünyaya karşı
BM’nin Kaşıkçı raporu Türkiye'nin haklılığını ortaya koydu
Suudi Arabistan'ın Çin ve Rusya'yla ilişkileri taktik mi strateji mi
GÖRÜŞ - Myanmar ölüm tarlalarını ranta açma peşinde

Benzer haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın nihai kadrosu belli oldu

Kadın basketbolunun Avrupa şampiyonları

Anadolu Efes'ten Motum'a veda

Anadolu Efes sezona damga vurdu

Anadolu Efes sezona damga vurdu
Potada başarının adı: Ergin Ataman

Potada başarının adı: Ergin Ataman
FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 4 Türk takımı katılacak

FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 4 Türk takımı katılacak