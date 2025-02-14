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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 17. sıradaki yerini korudu.

Fatih Erel  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

İstanbul

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralaması güncellendi.

İlk 3 sıranın değişmediği listede, ABD, 888,2 puanla liderliğini sürdürürken Avustralya, 716,2 puanla 2'nci, Fransa ise 715,5 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

Türkiye'nin ise 338,6 puanla 17'nci sıradaki yeri değişmedi.

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