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Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası C Grubu'nda mücadele edecek A Milli Takım, ilk maçını yarın Slovenya ile yapacak.

Erkan Tiryaki   | 16.06.2021
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda sahne alıyor

İstanbul

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya ve Fransa'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

C Grubu'nda Slovenya, Bosna Hersek ve Belçika'yla mücadele edecek milli takım, şampiyonada grup maçlarını Fransa'nın Strazburg kentinde oynayacak.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki A Milli Takım, gruptaki ilk maçında Rhenus Spor Salonu'nda TSİ 19.00'da Slovenya karşısına çıkacak. Karşılaşma NTV'den naklen yayımlanacak.

Türkiye'nin maç programı

Ay-yıldızlıların C Grubu'ndaki maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Slovenya - Türkiye

18 Haziran Cuma:

13.00 Türkiye - Bosna Hersek

20 Haziran Pazar:

16.00 Türkiye - Belçika

Avrupa Şampiyonası'na üst üste 9. katılım

Türk kadın basketbolu üst üste 9. kez Avrupa Şampiyonası'nda temsil edilecek.

İlk kez 2005'te düzenlenen şampiyonada mücadele eden milliler, ev sahipliği yaptığı organizasyonu 8. sırada tamamladı. 2007 ve 2009 şampiyonalarında 9. sırayı alan ay-yıldızlı ekip, 2011'de 2'nci, 2013'te 3'üncü, 2015 ile 2017'de 5. oldu. 2019'da ise ay-yıldızlılar grubundan çıkamadı.

Son 5 şampiyonanın 4'ünde ilk 5'e girmeyi başaran milliler, tarihinin ilk madalyasını 2011'de elde etti. Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım, finale kadar geldi. Finalde Rusya'yla karşılaşan milliler, sahadan 59-42 yenik ayrıldı ve gümüş madalyayla yetindi.

Milli takım çıkışını 2013 Avrupa Şampiyonası'nda da sürdürdü. Yarı finalde ev sahibi Fransa'ya kaybeden A Milli Takım, Sırbistan'ı farklı yenerek üçüncü oldu ve bronz madalya elde etti.

Türkiye, 2015 ve 2017'de ise madalya kazanamamasına rağmen turnuvayı ilk 5'te tamamladı.

Milli takım çıkışını, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda sürdüremedi. Sırbistan'da düzenlenen organizasyonda İtalya, Slovenya ve Macaristan'la yer alan Türkiye, 2 yenilgi, 1 galibiyetle grubu sonuncu bitirdi ve şampiyonaya erken veda etti.

Milli takım 428 resmi maça çıktı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, tarihinde 428 resmi maç oynadı.

Milli takım, 1964 yılında Batı Almanya'ya karşı Münih'te yaptığı maçlarla başlayan macerasında geride kalan 428 müsabakanın 251'ini kazandı, 177 yenilgi aldı.

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