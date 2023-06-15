Dolar
23.65
Euro
25.90
Altın
1,958.57
ETH/USDT
1,666.70
BTC/USDT
25,414.00
BIST 100
5,495.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Sırbistan'a yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 yenildi.

Murat Kaya  | 15.06.2023 - Güncelleme : 15.06.2023
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Sırbistan'a yenildi Fotoğraf: Ales Beno - AA

Lübliyana

2023 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında A Milli Basketbol Takımı, Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu.

Karşılaşmaya, karşılıklı sayılar bularak başlayan ekipler ilk 3 dakikalık bölümü 6-6, ilk 5 dakikayı ise 10-10 beraberlikle geçti. Olcay Çakır Turgut ve Alperi Onar'ın etkili oyunuyla üstünlük kuran Türkiye, bitime 3 dakika kala 15-12 öne geçti. Mücadeleyi son ana kadar önde götüren milliler son 20 saniyede 2 sayı geriye düşse de, Alperi Onar'ın son salise üçlüğüyle periyodu 22-21 önde kapatmayı bildi.

İkinci periyotta Sırbistan daha iyi oynayan taraf oldu. Hücum ribauntlarında üstünlük kurup hızlı ataklar geliştiren Sırbistan; Jankovic, Jovanovic ve Raca'dan gelen sayılarla bitime 1 dakika 40 saniye kala 6 sayılık fark (30-36) yakalarken, ilk yarıyı da 37-33 önde tamamladı.

Ay-yıldızlılar üçüncü periyodun ilk bölümünde daha iyi bir oyun sergileyerek 33. dakikada 40-40 beraberliği yakaladı. Cadjo ve Anderson'un etkili oyunuyla üstünlüğü tekrar ele geçiren Sırbistan, çeyreğin bitimine 1 dakika kala 9 sayılık üstünlük buldu: 48-57. McCowan'ın 4. faule ulaşmasıyla sıkıntı yaşayan A Milli Takım, son periyoda 52-58 geride girdi.

Son çeyreğin ilk bölümünde Türkiye'nin farkı kapatma çabalarına izin vermeyen Sırbistan, özellikle oyun kurucusu Anderson'dan gelen sayılarla son bölüme 60-64 önde geçti. Son dakikalarda rakipten çaldığı toplardan hızlı hücumlarda yararlanamayan ve Başantrenör Ekrem Memnun'un teknik faul aldığı ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 71-63 mağlup ayrıldı. 


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eskişehir'de 3 katlı apartmanın büyük kısmı çöktü
Araç muayenesinde e-rapor dönemi başladı
Adalet Bakanı Tunç, Zürih'teki provokasyonları kınadı
Ankara merkezli 8 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı
Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Sırbistan'a yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu ilk maçında Sırbistan'a yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda yarınki rakibi Macaristan

39. Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası başlıyor

Türkiye, Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda üst üste 10. kez yer alacak

Türkiye, Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda üst üste 10. kez yer alacak
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda parkeye çıkıyor
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için gün sayıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası için gün sayıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet