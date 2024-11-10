A Milli Kadın Basketbol Takımı 11. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki 4. maçında konuk olduğu Slovakya'yı 65-50 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, grup liderliğini garantileyerek 11. kez Avrupa Şampiyonası biletini aldı.
Bratislava
Maçın başında rakibinin boş hücumlarını ve top kayıplarını iyi değerlendiren milli takım, 5. dakikada Sinem Ataş'ın pota altından bulduğu basketle skoru 10-0'a getirdi. Periyodun devamında McCowan ile pota altında etkili olan milliler, ilk çeyreği 19-9 önde tamamladı.
Ay-yıldızlılar, ikinci periyoda Alperi Onar'ın orta mesafeden basketiyle başladı. Savunmadaki başarılı performansıyla aradaki farkın azalmasına izin vermeyen milli takım, McCowan ile pota altında etkili olduktan sonra Tilbe Şenyürek'in 18. dakikada attığı üç sayılık basketle aradaki farkı 19 sayıya çıkardı: 13-32. Slovakya, periyodun devamında Türkiye'ye basket izni vermedi ve milli takım soyunma odasına 32-18 üstün gitti.
Üçüncü periyotta tempoyu artıran Slovakya, 25. dakikada Mikulasikova'nın 2 sayılık basketiyle aradaki farkı 8'e kadar indirdi: 28-36. Bu dakikadan sonra McCowan'ın etkili performansıyla aradaki farkın azalmasına izin vermeyen milli takım, üçüncü çeyreği 51-38 önde bitirdi.
Son periyotta taraftar desteğini arkasına alan Slovakya, 35. dakikada Dudasova'nın orta mesafeden isabetiyle aradaki farkı 9 sayıya indirdi: 45-54. Bu dakikadan sonra Slovakya'nın daha sert savunma yapmasıyla daha sık serbest atış çizgisine giden A Milli Kadın Basketbol Takımı, aradaki farkın kapanmasına izin vermedi ve maçı 65-50 kazandı.
Bu sonuçla 4'te 4 yapan ay-yıldızlı ekip, Romanya'nın İzlanda'ya 77-73 mağlup olmasıyla grup birinciliğini garantileyerek 11. kez Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Milli takımın eleme grubundaki performansı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda çıktığı 4 maçı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.
Gruptaki ilk maçında konuk ettiği Slovakya'yı 75-40 yenen milli takım, İzlanda'yı deplasmanda 72-65, sahasında da Romanya'yı 101-54 mağlup etti. Son olarak ikinci kez Slovakya ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, bu müsabakadan da 65-50 galip ayrıldı ve F Grubu'nda liderliğini namağlup bir şekilde sürdürmeye devam etti
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası performansı
Bugüne kadar Avrupa Şampiyonası'na 10 kez katılan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu turnuvada birer kez gümüş ve bronz madalya kazandı.
Polonya'da 2011 yılında düzenlenen şampiyonanın finalinde Rusya'ya 59-42 mağlup olan milli takım, organizasyonu ikinci olarak tamamlamıştı. Fransa'da düzenlenen 2013 Avrupa Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Sırbistan'ı 92-71 mağlup eden ay-yıldızlılar, turnuvadan bronz madalya ile ayrılmıştı.
Memnun: İyi oyuncularımız ve büyük hayallerimiz var
Başantrenör Ekrem Memnun ve oyunculardan Meltem Yıldızhan, müsabakanın ardından Gopass Arena'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Deplasmanda kazandıkları için mutlu olduklarını dile getiren Memnun, şunları kaydetti:
"Bu kamp süresince her şeyden memnun kaldım. Oyuncuların yaklaşımından, takım atmosferinden, birliktelikten ve enerjiden çok memnunum. Pencere maçları kolay olmuyor. Üç gün içinde takım olmaya çalışıyoruz. Her kulüpte ayrı detaylar var. Burada önemli olan iyi hissetmek, enerjini koymak ve sonuna kadar mücadele etmek. Geri kalan şeyleri geliştirebileceğimizi düşünüyorum. Takımıma güveniyorum. İyi oyuncularımız ve büyük hayallerimiz var."
Memnun, 2023 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın kendileri için şanssız geçtiğini aktararak, "Biz, o turnuvada çok fazla sakatlık yaşadık. İlk beşimizdeki dört oyuncuyu kullanamadık. McCowan da ilk kontaklı oyununu Sırbistan maçında oynadı. McCowan, o güne kadar sakattı. Herkes elinden geleni yaptı ama çok zorlandık. Potansiyelimize inanıyoruz. Önümüzde Avrupa Şampiyonası için aylar var. Planımızı yapıp önümüze bakacağız." diye konuştu.
Meltem Yıldızhan: Gruptaki dört maçımızı kazandık ama işimiz daha bitmedi
Milli basketbolcu Meltem Yıldızhan ise sahanın içinde büyük bir mücadele olduğunu anlatarak, "Slovakya'yı tebrik ediyorum. Çok mutluyuz. Gruptaki dört maçımızı kazandık ama işimiz daha bitmedi." şeklinde görüş belirtti.
Namağlup bir şekilde gruptan çıkmak istediklerini vurgulayan ay-yıldızlı oyuncu, "Şubatta iki maçımız daha var. Namağlup bir şekilde gruptan çıkmamız, organizasyondaki torbamızı etkileyecek. Bu yüzden maç kaybetmeden grubu tamamlamamız lazım. Şampiyonada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.