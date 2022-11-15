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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi

FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'ın Belçika'yı mağlup etmesiyle FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi.

Ercan Çakar, Fatih Erel   | 15.11.2022
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi Fotoğraf: Milos Miskov - AA

İstanbul

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu dördüncü maçında Sırbistan'a 77-76 yenildi.

Bu sonuçla milliler, takımların ilk aşamada yaşadığı galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez kaybetti. Sırbistan ise beşinci galibiyetini elde etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan A Milli Takım, Kenan Sipahi'nin 3. dakikada kaydettiği üç sayılık basketle 10-4 öne geçti. Jovic, Guduric ve Ristic ile organize hücumlarla karşılık vererek üstünlüğü ele geçiren Sırbistan, ilk periyodu 24-21 önde bitirdi.

A Milli Takım, 13. dakikada Şehmus Hazer'in sayılarıyla skoru 26-26 olarak eşitledi. Daha sonra milli takımın yaptığı basit top kayıpları sonucunda üstünlüğü lehine çeviren Sırbistan, soyunma odasına 37-34 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan ay-yıldızlı takım, Ercan Osmani ve Onuralp Bitim ile bulduğu basketlerle 26. dakikada 46-45 öne geçti. Çekişmeli geçen maçın son çeyreğine 54-54 beraberlikle girildi.

Son çeyreğin ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne olurken, A Milli Takım 35. dakikada Wilbekin'in kaydettiği üç sayılık basketle 70-66 öne geçti. Ristic, Guduric ve Dobric ile 7-0'lık seri yakalayan Sırbistan, 37. dakikada skoru 73-70 yaptı. Sırbistan son dakikaya 77-76 önde girerken, iki takım da yaptığı birer hücumdan eli boş döndü. A Milli Takım'da bitime 12.8 saniye kala yaptığı hücumda Wilbekin'in pota altında atışı isabetli olmadı ve ay-yıldızlı takım, salondan 77-76 mağlup ayrıldı.

Karşılaşma öncesinde Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını yitirdi  

Türkiye, takımların ilk turdaki galibiyet ve mağlubiyet sayılarını ikinci tura taşıdığı elemelerde oynadığı 8. maçta beşinci kez sahadan mağlup ayrıldı.

I Grubu dördüncü maçında Yunanistan ise Belçika'yı 72-70 deplasmanda yenerek galibiyet sayısını beşe çıkardı.

Yunanistan'a her iki maçta da 72-71 ve 76-67 yenilen milli takım, Sırbistan maçlarını ise 79-72 ve 77-76'lık skorlarla yitirdi.

FIBA 2023 Dünya Kupası katılabilmek için A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın I Grubu'nda ilk 3 içinde yer alması gerekiyordu.

Grupta 7 galibiyeti bulunan Letonya, FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden takımlar arasında yer aldı. İkili averajda Sırbistan ve Yunanistan'ın gerisinde kalan A Milli Takım ise grup mücadelesinin bitimine 2 maç kala dünya kupasına gitme şansını kaybetti.

Yunanistan da kupaya katılmayı garantilerken, I Grubu'ndan organizasyona katılacak üçüncü takım ise Sırbistan ve Belçika'nın alacağı sonuçlara göre belli olacak.

Türkiye, grubundaki son iki maçında Letonya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek.


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