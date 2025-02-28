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Spor, Basketbol

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasının 27. basamağında yer aldı.

Selçuk Buğra Gökalp  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu

Ankara

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dünya sıralaması güncellendi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA dünya sıralamasında 430,4 puanla 27. sıradaki yerini korudu.

Sıralamada liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, Sırbistan ve Almanya takip etti.

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