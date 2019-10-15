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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor

Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçileri ve dış temsilcilikleri, bulundukları ülkede medyayla yoğun temasa geçerek, halkı ve dünya kamuoyunu Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendiriyor.

Nazlı Yüzbaşıoğlu,Tuğrul Çam   | 15.10.2019
Türk büyükelçiler dünyaya Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük. AA/Olsi Shehu

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Türkiye'nin 69 dış temsilciliği bu kapsamda 160 faaliyette bulundu.

Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçi ve temsilcileri, bulundukları ülkelerin en etkili televizyon ve gazete kuruluşlarına 39 mülakat verdi.

Yerel basında 44 makale yayımlandı, basın toplantıları, görüşmeler ve yayınlanan haberleri içeren 77 faaliyette daha bulunuldu.

Ülkelerin etkili medya kuruluşlarında anlatıldı

Türkiye'nin yurt dışında görevli büyükelçileri bir yandan basın toplantıları düzenleyerek yerel basını bilgilendirdi, diğer yandan da bulundukları ülkenin en etkili televizyon, radyo ve gazetelerine röportajlar verdi.

Büyükelçilerin Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı anlattığı medya kuruluşları BBC'den France 24'e, Sky News'ten Flaman televizyonu VRT NWS'e, Kanada'daki CTV'ye ve İtalya'daki La Stampa ve La Repubblica gazeteleri ile Rainews24 televizyonuna kadar uzanıyor.

Dünya kamuoyunun, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin doğru algıya sahip olması için medyayla temaslarını sürdüren dış temsilcilikler, Irak'tan Meksika'ya, Washington'dan Mumbai'ye kadar dünyanın çeşitli yerlerinde basın toplantıları düzenliyor, resmi yetkilileri ve akademisyenleri bilgilendiriyor, sosyal medya paylaşımlarıyla Barış Pınarı Harekatı'nı anlatıyor.

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