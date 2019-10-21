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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Rasulayn'ı kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Anadolu Ajansı, Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçe merkezinin altını örümcek ağı gibi saran tünel sistemini görüntüledi.

Ömer Koparan   | 21.10.2019
Rasulayn'ı kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı Fotoğraf: Hişam el Homsi /AA

Rasulayn

Rasulayn ilçe merkezini kaplayan tünel sistemi ortaya çıkarıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği ve Rasulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor. Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip. Rasulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor. ( Hişam el Homsi - Anadolu Ajansı )

Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'dan kurtarılan Rasulayn ilçesinde teröristlerin kazdığı tünel görüntülendi. AA'nın ulaştığı kayıtlarda tünelin Türkiye sınırına açıldığı görüldü.

Anadolu Ajansının (AA) görüntülediği ve Rasulayn merkezini çevreleyen tünelin girişi, bir depo içerisinde yer alıyor. 

Merdivenlerle yerin yaklaşık 13 metre altına inilen tünel, 3 metre yüksekliğe ve 2,5 metre genişliğe sahip.

Rasulayn ilçe merkezinden girildiğinde Türkiye sınırına kadar uzanan tünelin yapısı, örümcek ağını andırıyor.  

Tünel, ilçenin farklı yerlerine dağılan kilometrelerce uzunluğundaki kollarıyla birçok girişe sahip.

Tünelin yapımının sürdüğü, her 10 metrede bir havalandırma, dinlenme alanları içerdiği görüldü. 

Daha önce de görüntülenmişti

YPG/PKK, uzun süredir Münbiç, Aynularab (Kobani), Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı ve Malikiyye'de Türkiye'nin olası askeri harekatlarına karşı direnme, sızma ve ani saldırı amacıyla tünel kazıyordu.

AA, YPG/PKK'nın örgütün Münbiç ve Aynularab ilçelerindeki tünel kazma çalışmalarını Aralık 2018'de ve 15 Nisan 2019'da da görüntülemişti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından ilçede örgütün çok sayıda uzun tünel kazdığı ortaya çıkarılmıştı

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