Euro
6.52
Dolar
5.88
BIST 100
94,137.22
Altın
1,489.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

PKK'lılar Almanya'da Türk kökenli kişiyi bıçakla ağır yaraladı

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Mesut Zeyrek   | 16.10.2019
PKK'lılar Almanya'da Türk kökenli kişiyi bıçakla ağır yaraladı

Köln

Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısıyla yaralanan 50 yaşındaki kişinin hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı belirtildi.

Akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Polis, olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi
Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci düşmanlığı
ABD müesses nizamı barış değil kaos peşinde
Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı
Uluslararası hukuk düzeninde meşruiyet krizi

Benzer haberler

PKK'lılar Almanya'da Türk kökenli kişiyi bıçakla ağır yaraladı

PKK'lılar Almanya'da Türk kökenli kişiyi bıçakla ağır yaraladı

Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

BM Güvenlik Konseyinden Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Almanya'da Türklere yönelik 17 saldırı gerçekleştirildi

Almanya'da Türklere yönelik 17 saldırı gerçekleştirildi
'Barış Pınarı Harekatı birçok oyunu eş zamanlı olarak bozdu'

'Barış Pınarı Harekatı birçok oyunu eş zamanlı olarak bozdu'
Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama