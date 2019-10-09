Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında "Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı.
Bu arada Cumhurbaşkanlığından, Milli Savunma Bakanı Akar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a harekata ilişkin bilgi verdiği ana ait fotoğraf da paylaşıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.