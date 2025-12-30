Dolar
42.93
Euro
50.66
Altın
4,371.77
ETH/USDT
2,984.90
BTC/USDT
88,046.00
BIST 100
11,118.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan Polis Memuru İlker Pehlivan için Yalova Merkez Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor
logo
Dünya, Dosya haber, Baltık Denizi

DOSYA - Stratejik bir kavşak noktası: Baltık Denizi

Bir yandan iklim değişikliği ve kirliliğin diğer yandan artan askeri hareketlilik ve hibrit tehditlerin ağır baskısı altında kalan Baltık Denizi, son dönemde Avrupa Birliği'nin (AB) "stratejik öncelik" verdiği alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Aybala İhtiyaroğlu  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
DOSYA - Stratejik bir kavşak noktası: Baltık Denizi

Ankara

Coğrafi olarak İskandinavya, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa arasında konumlanan Baltık Denizi, son yıllarda artan jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği tartışmaları ve bölgesel güvenlik dinamikleri çerçevesinde uluslararası kamuoyunun dikkat odağı haline geldi.

Bu nedenle Baltık'ı artık sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda stratejik sorun olarak gören  Avrupa Birliği (AB), "stratejik dayanıklılık" başlığı altında ele almaya başladı.

Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin hazırladığı "Çevre krizi ile hibrit tehditlerin kesiştiği Baltık Denizi" başlıklı 3 bölümlük dosya haberde; AB'nin Baltık Denizi'nde iklim değişikliğinin yol açtığı çevresel tahribat, artan güvenlik sorunları karşısındaki yeni yaklaşımı, Baltık Denizi'nde yakın dönemde artış gösteren hibrit tehditler ve askeri hareketlilik gibi temel güvenlik sınamaları ve doğal yaşamın karşı karşıya olduğu tehditler ve AB ile denize kıyısı olan ülkelerinin bu konudaki politikaları mercek altına alındı.

AB'nin stratejik öncelikleri arasına yerleşiyor

AA’nın Çevre krizi ile hibrit tehditlerin kesiştiği Baltık Denizi" başlıklı 3 bölümlük dosya haberinin ilkinde AB'nin Baltık Denizi'nde iklim değişikliğinin yol açtığı çevresel tahribat, artan güvenlik sorunları karşısındaki yeni yaklaşımı ele alındı.

Coğrafi olarak İskandinavya, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa arasında konumlanan Baltık Denizi, son yıllarda artan jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği tartışmaları ve bölgesel güvenlik dinamikleri çerçevesinde uluslararası kamuoyunun dikkat odağı haline geldi.

Bu nedenle Baltık'ı artık sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda stratejik sorun olarak gören AB, "stratejik dayanıklılık" başlığı altında ele almaya başladı.

Stratejik kavşak noktası Baltık Denizi'nde güvenlik sınamaları artıyor

Avrupa güvenlik mimarisinin merkezinde yer alan ve NATO,  AB ve Rusya için stratejik bir kavşak noktası teşkil eden Baltık Denizi, son dönemde çevresel hususların yanı sıra sıklıkla güvenlik sorunlarıyla da gündeme geliyor.

AA’nın "Baltık Denizi" başlıklı üç bölümlük haber dosyasının ikincisinde, Baltık Denizi'nde yakın dönemde artış gösteren hibrit tehditler ve askeri hareketlilik gibi temel güvenlik sınamaları ele alındı.

8 AB ve NATO üyesinin sınırdaş olduğu ve ticaret, enerji taşımacılığı ile iletişim ağlarının bulunduğu Baltık Denizi'nde güvenlik sınamalarının artması, uzun vadeli ve geniş çaplı istikrarsızlık riskini beraberinde getiriyor.

Baltık Denizi aynı zamanda siber saldırı, sabotaj, GPS sinyalleri karıştırma gibi artan düzeyde hibrit tehditlere de sahne oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya, yılbaşında 325 bin 267 personelin görevlendirildiğini bildirdi
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan gemi Ahırkapı'ya demirletildi
İstanbul'da yılbaşında 10 bin 552 sağlık personeli görev alacak
İstinaf Mahkemesi, CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin kararı usulden bozdu
Sarıkamış Harekatı'nın 111. yıldönümünde şehitler anılacak

Benzer haberler

DOSYA - Stratejik bir kavşak noktası: Baltık Denizi

DOSYA - Stratejik bir kavşak noktası: Baltık Denizi

Stratejik kavşak noktası Baltık Denizi'nde güvenlik sınamaları artıyor

AB'nin stratejik öncelikleri arasına yerleşiyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet