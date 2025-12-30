DOSYA - Stratejik bir kavşak noktası: Baltık Denizi
Bir yandan iklim değişikliği ve kirliliğin diğer yandan artan askeri hareketlilik ve hibrit tehditlerin ağır baskısı altında kalan Baltık Denizi, son dönemde Avrupa Birliği'nin (AB) "stratejik öncelik" verdiği alanlardan biri olarak öne çıkıyor.
Ankara
Coğrafi olarak İskandinavya, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa arasında konumlanan Baltık Denizi, son yıllarda artan jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği tartışmaları ve bölgesel güvenlik dinamikleri çerçevesinde uluslararası kamuoyunun dikkat odağı haline geldi.
Bu nedenle Baltık'ı artık sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda stratejik sorun olarak gören Avrupa Birliği (AB), "stratejik dayanıklılık" başlığı altında ele almaya başladı.
Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin hazırladığı "Çevre krizi ile hibrit tehditlerin kesiştiği Baltık Denizi" başlıklı 3 bölümlük dosya haberde; AB'nin Baltık Denizi'nde iklim değişikliğinin yol açtığı çevresel tahribat, artan güvenlik sorunları karşısındaki yeni yaklaşımı, Baltık Denizi'nde yakın dönemde artış gösteren hibrit tehditler ve askeri hareketlilik gibi temel güvenlik sınamaları ve doğal yaşamın karşı karşıya olduğu tehditler ve AB ile denize kıyısı olan ülkelerinin bu konudaki politikaları mercek altına alındı.
AB'nin stratejik öncelikleri arasına yerleşiyor
AA’nın Çevre krizi ile hibrit tehditlerin kesiştiği Baltık Denizi" başlıklı 3 bölümlük dosya haberinin ilkinde AB'nin Baltık Denizi'nde iklim değişikliğinin yol açtığı çevresel tahribat, artan güvenlik sorunları karşısındaki yeni yaklaşımı ele alındı.
Coğrafi olarak İskandinavya, Orta Avrupa ve Doğu Avrupa arasında konumlanan Baltık Denizi, son yıllarda artan jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği tartışmaları ve bölgesel güvenlik dinamikleri çerçevesinde uluslararası kamuoyunun dikkat odağı haline geldi.
Bu nedenle Baltık'ı artık sadece bir çevre meselesi değil, aynı zamanda stratejik sorun olarak gören AB, "stratejik dayanıklılık" başlığı altında ele almaya başladı.
Stratejik kavşak noktası Baltık Denizi'nde güvenlik sınamaları artıyor
Avrupa güvenlik mimarisinin merkezinde yer alan ve NATO, AB ve Rusya için stratejik bir kavşak noktası teşkil eden Baltık Denizi, son dönemde çevresel hususların yanı sıra sıklıkla güvenlik sorunlarıyla da gündeme geliyor.
AA’nın "Baltık Denizi" başlıklı üç bölümlük haber dosyasının ikincisinde, Baltık Denizi'nde yakın dönemde artış gösteren hibrit tehditler ve askeri hareketlilik gibi temel güvenlik sınamaları ele alındı.
8 AB ve NATO üyesinin sınırdaş olduğu ve ticaret, enerji taşımacılığı ile iletişim ağlarının bulunduğu Baltık Denizi'nde güvenlik sınamalarının artması, uzun vadeli ve geniş çaplı istikrarsızlık riskini beraberinde getiriyor.
Baltık Denizi aynı zamanda siber saldırı, sabotaj, GPS sinyalleri karıştırma gibi artan düzeyde hibrit tehditlere de sahne oluyor.