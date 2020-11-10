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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun zayıflaması üzerine anlaşmayı imzaladığını açıkladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Karabağ ile ilgili anlaşmayı ordunun kaynaklarının tükenmesi üzerine imzaladığını savundu.

Ali Cura   | 10.11.2020
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordunun zayıflaması üzerine anlaşmayı imzaladığını açıkladı Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

Erivan

Facebook hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında konuşan Nikol Paşinyan, bugün Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşmayı Ermenistan ordusunun kaynaklarının tükenmesi üzerine imzaladığını bildirdi.

Paşinyan, “Ordu, durmanın gerekli olduğunu söyledi. Çünkü sorunlarımız var ancak bunların çözümü yok ya da kaynaklarımız tükenmiş.” ifadelerini kullandı.

Askeri kaynaklardaki yetersizliğin yanı sıra cephede savaşanların sayısının azaldığını ve yerine koyacak yedeklerinin olmadığını anlatan Paşinyan, “Savaşanların dinlenmesi lazımdı. Cephede bir aydır değiştirilmeyen kimseler vardı. Ermenistan ve Dağlık Karabağ yönetimi savaşın bir an önce bitirilmesi gerektiğine karar verdiler. Aksi halde sonuçlar çok daha ağır olacaktı.” diye konuştu.

Paşinyan konutunu basanların özel eşyalarını çaldığını duyurdu

Bu arada Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı diğer paylaşımda, gece yarısı başbakanlık rezidansını basanların kendisine ait özel eşyaları çaldığını belirtti.

Paşinyan, “Rezidanstan bilgisayar, saat, parfüm, ehliyet ve başka şeyler çaldılar. Bütün bunlar elbette vatan adına!” ifadelerine yer verdi.

Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşma ile ilgili olarak Paşinyan, bir süre önce yaptığı açıklamada, “Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.” ifadelerini kullanmıştı.

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