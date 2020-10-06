Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırıları insanlık suçudur
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur. MİNSK ülkeleri işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttu. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır." dedi.
Bakü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir. MİNSK ülkeleri işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttu. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır." dedi.
Bayramov: Ermenistan terörist düşünceye sahip
Bayramov ise "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur." diye konuştu.
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