Euro
9.18
Dolar
7.78
BIST 100
1,167.04
Altın
1,913.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü’de ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırıları insanlık suçudur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur. MİNSK ülkeleri işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttu. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır." dedi.

06.10.2020
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırıları insanlık suçudur Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, "Sıkışan Ermenistan sivil yerleşimlere saldırmaya başladı. Bu insanlık suçudur, Ermenistanın içine düştüğü çaresizliğin göstergesidir. MİNSK ülkeleri işgalciyle mağdur edilen ülke Azerbaycan'ı aynı kefede tuttu. Böyle gitmeyeceğini tüm dünya anlamalıdır." dedi.

Bayramov: Ermenistan terörist düşünceye sahip

Bayramov ise "Ermenistan devleti terörist düşünceye sahiptir. Maksatlarına kavuşmak için kırmızı çizgileri yoktur." diye konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Liverpool'da Xherdan Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
Pandemi ile mücadelede önemli bir sorun da 'bilgi fazlalığı'
Araştırmaya göre Kovid-19 hastalarında nörolojik semptomlara sıkça rastlanıyor
Kovid-19 aşısının talep görüp görmeyeceği araştırılacak
'Kovid-19 savaşçısı' hemşireler virüsle mücadelelerini anlattı

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırıları insanlık suçudur

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan'ın sivil yerleşimlere saldırıları insanlık suçudur

Ermenistan'ın hedefindeki Terter'in sakinleri 10 gündür sığınakta

'Ermenistan'ın saldırıları bölgedeki ekonomik ve askeri güvenlik için risk'

Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail'i Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail'i Ermenistan işgalinden kurtardı
Dışişleri Bakanlığı: Saldırılar Ermenistan’ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi

Dışişleri Bakanlığı: Saldırılar Ermenistan’ın insanlık suçu işlemekten geri kalmayacağının göstergesi
Ermenistan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı

Ermenistan Türk gazetecilerin bulunduğu bölgeyi bombaladı