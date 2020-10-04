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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail'i Ermenistan işgalinden kurtardı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cebrail kenti ile birkaç köyünün işgalden kurtarıldığını açıkladı.

Ruslan Rehimov,Sefa Şahin   | 04.10.2020
Azerbaycan ordusu kritik öneme sahip Cebrail'i Ermenistan işgalinden kurtardı Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü/Ankara

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından "Bugün Azerbaycan ordusu, Cebrail kentini ve birkaç köyü işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada ise, "Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre, Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı." bilgisi paylaşıldı.

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