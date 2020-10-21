Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı daha işgalden kurtardı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 21 köy ve 1 kasabanın Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Bakü
İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi.
Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlattığı operasyonda 3 şehir, 1 kasaba, 95 köy ve bir dizi stratejik yüksekliği işgalden kurtarmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.