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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." dedi.

Emre Gürkan Abay   | 26.10.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan ordusunun başlattığı Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarma operasyonuyla ilgili ulusala seslendi.

Bugün saat 08.00'da savaş bölgesindeki cenazelerin alınması ve esirlerin değiştirilmesi amacıyla insani ateşkes kararı verildiğin hatırlatan Aliyev, Ermenistan'ın daha önceki iki ateşkeste olduğu gibi yine süreci ihlal ettiğini söyledi.

"Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor"

Azerbaycan ordusunun operasyona başladığı 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın 252 tankının imha edildiğini, 53 tankının ele geçirildiğini, 6 adet S-300 sistemi imha edildiğini bildiren Aliyev, "Ekonomisi bu kadar kötü olan bir ülkeye bu kadar pahalı silahlar nereden geliyor. Soruyorum, nereden geliyor bunların parası?" ifadelerini kullandı.

Aliyev, "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir. Ermenistan destekçileri size diyorum. Kurtarmak istiyorsanız Ermenistan devletini söyleyin ki çıksın topraklarımızdan. Bir sözünüzle çıkar." şeklinde konuştu.

Gubatlı rayonunun işgalden kurtarıldığını gece açıkladığını hatırlatan Aliyev, "Zengilan'ın Birinci Alibeyli, İkinci Alibeyli, Rebend ve Yenikent, Cebrail'in Qovşutlu, Sofulu, Dağ Maşanlı, Kürtler, Hovuslu ve Çelebiler, Gubadlı'nın Padar, Efendiler, Yusufbeyli, Çaytumas, Hanlık, Sarıyataq ve Molla Burhan köyleri de işgalden kurtarıldı." dedi

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