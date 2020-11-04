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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 7 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı.

Ruslan Rehimov   | 04.11.2020
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 7 köy daha Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldı

Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 7 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını duyurdu. 

Aliyev, Twitter hesabından, "Muzaffer Azerbaycan ordusu, Cebrail'in Mirek ve Kavdar, Zengilan'ın Meşediismayıllı ve Şefibeyli, Gubadlı'nın Başarat, Karakişiler ve Karacallı köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır." paylaşımında bulundu. 

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 200 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.


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