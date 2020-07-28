Burkina Faso'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı
Burkina Faso'da, Merhamet Teşkilatı İnsani Yardımlaşma Derneği temsilcilerince, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından şükür kurbanı kesildi.
Ankara
Burkina Faso'da, Merhamet Teşkilatı İnsani Yardımlaşma Derneği temsilcilerince, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından şükür kurbanı kesildi.
Teşkilattan yapılan açıklamada, Burkina Faso'da Ayasofya-i Kebir Camii için genel merkez ve temsilcilerinin koordinatörlüğünde, Burkina Faso temsilcisi Moussa Koanda nezaretinde şükür kurbanı kesildiği kaydedildi.
Kurban kesimi için verilen vekaleti ileten Koanda, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tekrar ibadete açıldığı için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.