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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunuyor
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Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı

Ayasofya Camisi'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.

Kaan Bozdoğan   | 23.07.2020
Ayasofya Camisi'ne 'Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi' tabelası asıldı

İstanbul

Ayasofya Camisi'ne "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi" tabelası asıldı.

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